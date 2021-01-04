В Україні подорожчала вода: скільки коштує куб з січня

либо за суму около $200 пробурить свою скаважину во дворе у купить примитивный насос под ключь это будет около $200 разово , такой системы лет на 5-7 хватит.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 00:23
либо за суму около $200 пробурить свою скаважину во дворе у купить примитивный насос под ключь это будет около $200 разово , такой системы лет на 5-7 хватит.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Вів 05 січ, 2021 10:23
Так прокладывайте -- кто не дает?.. -- Ах стоимость только проекта в несколько лямов? Да реализация в несколько сотен? -- т.е. уже не так уж и проще выходит?..
Додано: Вів 05 січ, 2021 12:43
yama Это верховодка у нас на 10 м.(ее не попьешь), следующая с железом и глиной на 60 м.(забиваются насосы, расширительные баки и т. д.) Самая нормальная на 95-110 м. - такую и пробил за 500 грн/м + насосы, приямок, и т.д. Но все скважин себе не понабивают же.
Додано: Вів 05 січ, 2021 14:19
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