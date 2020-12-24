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День фінансів: мінус 44% за
газ, плюс до тарифів у Києві

День фінансів: мінус 44% за газ, плюс до тарифів у Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:54

День фінансів: мінус 44% за газ, плюс до тарифів у Києві

Пропонуємо до обговорення:
Чи чекати в Україні імунні паспорта, як модно знизити ціну на газ на 44%, ніж може допомогти "Взаємодія" з державою.

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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:54

Вот так всегда: одни что-то говорят про покращення, другие типа что-то делают важное, электронные системы и прочую развлекуху, а по факту имеем повышение коммуналки, долг по выплате пенсий и распродажу госимущества в виде банков и прочего.
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