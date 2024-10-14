RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
День фінансів: шаг замість
копійки, особові інвестиційні...

День фінансів: шаг замість копійки, особові інвестиційні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 07:34

День фінансів: шаг замість копійки, особові інвестиційні...

Пропонуємо до обговорення:
Четвер, 18 грудня. У Мінфіні розповіли, як планують впроваджувати ПДВ для ФОПів, а також — для чого створюють реєстр рахунків і сейфів. НКЦПФР презентувала законопроєкт щодо особових інвестиційних рахунків, а Рада підтримала перейменування копійки в шаг.

Дивися повний текст
День фінансів: шаг замість копійки, особові інвестиційні рахунки, реєстр рахунків і сейфів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100700
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 07:34

Ось уже не знають куди гроші витратити. Навіщо щось перейменовувати, якщо це простіше скасувати Хто користується копійками?
platan_av
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 15.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Верховна Рада підтримала перейменування копійки в «шаг»
R2 » Чет 18 гру, 2025 14:34
0 341
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 гру, 2025 14:34
R2
День фінансів: міжнародна допомога у 2025 році,...
R2 » Вів 13 тра, 2025 17:02
1 1712
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 тра, 2025 17:03
konokchapa937
Кому з українців передбачені соціальні виплати замість...
R2 » Пон 14 жов, 2024 15:02
1 1019
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 жов, 2024 15:02
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5210)
19.12.2025 08:44
Ринок ОВДП (10300)
19.12.2025 08:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.