Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:18

_hunter написав: ... От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления ...

-- то никакого нарушения -- нет. -- то никакого нарушения -- нет.

Не важно кто осуществляет право собственности. Важно, что право собственности принадлежит только народу Украины.Любой гражданин Украины и государство имеют право пользоваться газом. Но после того как попользовались они. Потому что. Газ принадлежит всему народу Украины. Все граждане имеют равные права на пользование газом.Возврат газа может быть произведен либо закупкой газа за границей, либо компенсацией стоимости газа на личные счета всех граждан Украины в равных долях.Расходы по возврату газа народу или компенсации его стоимости лежат на том, кто взял газ у народа Украины и не вернул его назад.Например, если какой-то гражданин взял газ и спалил его на газовой плите, то он обязан купить столько же газа и вернуть его назад. Либо гражданин обязан уплатить стоимость газа.Если государство взяло газ и спалило его или продало кому-то. Тоже самое. Государство должно за свой счет (а не за счет налогов!) купить столько же газа и вернуть его назад народу Украины. Либо государство обязано уплатить стоимость газа.Если какая-то частная компания взяла газ, спалила его или продала, то она обязана купить столько-же газа и вернуть его назад. Либо частная компания обязана уплатить стоимость газа.В случае уплаты стоимости газа, эти деньги должны быть выплачены собственнику газа, тоесть всем гражданам Украины в равных долях, как компенсацию за газ.В общем всё просто, взял газ - возвращай назад, либо плати народу его стоимость. И не важно кто взял - гражданин, государство или частная компания. Взял - верни. Не вернул - заплати.А оплата должна идти собственнику, т.е. народу Украины. Выплатить стоимость газа на карты физлиц для государства сейчас нет проблемы.