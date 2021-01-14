Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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вообще не понятно в чем тут сложности с пониманием права собственности на газ?
Право собственности на газ и другие ресурсы добытые на территории Украины принадлежит исключительно народу Украины.
Каждый гражданин имеет право свободно пользоваться этим газом. При условии конечно, что газ будет возвращен назад народу, т.к. гражданин обладает неисключительным правом собственности. Это значит что он может пользоваться газом, но он-же обязан вернуть газ назад после того как попользуется. Либо уплатить стоимость газа, которая будет распределена на всех граждан и выплачена на их расчетные счета в равных долях.
Важно то, что стоимость газа должна быть компенсирована именно собственнику, т.е. именно народу Украины, а не государству и его государственным органам и служебным лицам. Потому что право собственности на газ принадлежит именно народу Украины.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 15 січ, 2021 15:54, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Какой "плавный" переход от "распоряжаться" к "правом собственности"...
Переход не "плавный", а четко вытекает из действующего законодательства.
Тебе-же выше уже приводились цитаты из ГКУ с определением права собственности:
Стаття 316. Поняття права власності
1. Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
Стаття 319. Здійснення права власності
1. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.
_hunter написав:И при чем тут "гражданин"? -- мы же про "народ", вроде?
А кто по твоему является народом Украины? Это и есть все граждане Украины.
_hunter написав:А как раз "народ" (по 5-й статье) может свободно распоряжаться государством.
Такого в 5-ой статье нет. Наоборот, ты пытаешься подменить понятие "народ" понятием "государство", смешивая эти два разных понятия в одно.
А в 5-ой статье Конституции как-раз подчеркивается обратное:
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Газ по Конституции Украины принадлежит народу Украины. И если ктото взял этот газ у народа и не вернул назад, то это нарушение права собственности народа на газ добытый на территории Украины.
>>> Переход не "плавный", а четко вытекает из действующего законодательства. >>> Тебе-же выше уже приводились цитаты из ГКУ с определением права собственности: Не знаю, что у тебя там вытекает. Но тебе не менее выше уже приводились цитаты из Конституции (которая по определению выше любого Кодекса)
... права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления ...
>>> Такого в 5-ой статье нет. Наоборот, ты пытаешься подменить понятие "народ" понятием "государство", смешивая эти два разных понятия в одно. Как это нет:
единственным источником власти в Украине является народ
Единственным источником власти (владельцем/распорядителем -- называй как хочешь) в государстве является народ.
>>> Газ по Конституции Украины принадлежит народу Украины. И если ктото взял этот газ у народа и не вернул назад, то это нарушение права собственности народа на газ добытый на территории Украины. А если взял не "кто-то", а
... От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления ...
Амвросий написав:вообще не понятно в чем тут сложности с пониманием права собственности на газ?
Право собственности на газ и другие ресурсы добытые на территории Украины принадлежит исключительно народу Украины.
Каждый гражданин имеет право свободно пользоваться этим газом. При условии конечно, что газ будет возвращен назад народу, т.к. гражданин обладает неисключительным правом собственности. Это значит что он может пользоваться газом, но он-же обязан вернуть газ назад после того как попользуется. Либо уплатить стоимость газа, которая будет распределена на всех граждан и выплачена на их расчетные счета в равных долях.
Важно то, что стоимость газа должна быть компенсирована именно собственнику, т.е. именно народу Украины, а не государству и его государственным органам и служебным лицам. Потому что право собственности на газ принадлежит именно народу Украины.
Вот сам удивляюсь -- что сложного запомнить (если уж понять не получается) одну строчку?
От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления
... От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления ...
-- то никакого нарушения -- нет.
Не важно кто осуществляет право собственности. Важно, что право собственности принадлежит только народу Украины.
Любой гражданин Украины и государство имеют право пользоваться газом. Но после того как попользовались они обязаны вернуть газ назад. Потому что право собственности на газ не исключительное. Газ принадлежит всему народу Украины. Все граждане имеют равные права на пользование газом.
Возврат газа может быть произведен либо закупкой газа за границей, либо компенсацией стоимости газа на личные счета всех граждан Украины в равных долях.
Расходы по возврату газа народу или компенсации его стоимости лежат на том, кто взял газ у народа Украины и не вернул его назад.
Например, если какой-то гражданин взял газ и спалил его на газовой плите, то он обязан купить столько же газа и вернуть его назад. Либо гражданин обязан уплатить стоимость газа.
Если государство взяло газ и спалило его или продало кому-то. Тоже самое. Государство должно за свой счет (а не за счет налогов!) купить столько же газа и вернуть его назад народу Украины. Либо государство обязано уплатить стоимость газа.
Если какая-то частная компания взяла газ, спалила его или продала, то она обязана купить столько-же газа и вернуть его назад. Либо частная компания обязана уплатить стоимость газа.
В случае уплаты стоимости газа, эти деньги должны быть выплачены собственнику газа, тоесть всем гражданам Украины в равных долях, как компенсацию за газ.
В общем всё просто, взял газ - возвращай назад, либо плати народу его стоимость. И не важно кто взял - гражданин, государство или частная компания. Взял - верни. Не вернул - заплати.
А оплата должна идти собственнику, т.е. народу Украины. Выплатить стоимость газа на карты физлиц для государства сейчас нет проблемы.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 15 січ, 2021 16:29, всього редагувалось 1 раз.
... От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления ...
-- то никакого нарушения -- нет.
Не важно кто осуществляет право собственности. Важно, что право собственности принадлежит только народу Украины.
Любой гражданин Украины и государство имеют право пользоваться газом. Но после того как попользовались они обязаны вернуть газ назад. Потому что право собственности на газ не исключительное. Газ принадлежит всему народу Украины. Все граждане имеют равные права на пользование газом. ...
Важно. Ибо как только любой гражданин хочет исполнить "имеют право пользоваться" -- происходит осуществление права собственника -- которое передано. И сделано это именно для того, что бы вот это: >>> Любой гражданин Украины имеют право пользоваться газом. Но после того как попользовались они обязаны вернуть газ назад. не происходило. -- кто должен контролировать сколько газа гражданин взял? -- кто должен контролировать сколько газа он вернул? -- не поломал ли он газ во время пользования?
_hunter написав:Важно. Ибо как только любой гражданин хочет исполнить "имеют право пользоваться" -- происходит осуществление права собственника -- которое передано.
кому передано? Право собственности и так принадлежит народу Украины. Как можно передать народу то, что ему и так принадлежит?
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Так что никому ничего передавать для пользования не нужно. Важно лишь возвращать газ назад либо оплачивать народу Украины его стоимость. Вот и всё.
_hunter написав:И сделано это именно для того, что бы вот это: >>> Любой гражданин Украины имеют право пользоваться газом. Но после того как попользовались они обязаны вернуть газ назад. не происходило.
кем сделано и зачем? В чём проблема вернуть газ либо оплатить его стоимость народу?
Разбить сумму на 41 млн платежей и отправить на личные карты граждан - секундное дело.
Я не вижу проблемы открыть 41 млн аккаунтов на каждого гражданина Украины и равномерно распределять по ним все поступления оплат за газ. Периодически, скажем раз в месяц делать выплату доходов за газ каждому на личную карту.
Технически это достаточно простая задача.
_hunter написав:-- кто должен контролировать сколько газа гражданин взял? -- кто должен контролировать сколько газа он вернул? -- не поломал ли он газ во время пользования?
По Конституции эта функция возлагается на органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
_hunter написав:Важно. Ибо как только любой гражданин хочет исполнить "имеют право пользоваться" -- происходит осуществление права собственника -- которое передано.
кому передано? Право собственности и так принадлежит народу Украины. Как можно передать народу то, что ему и так принадлежит?
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Так что никому ничего передавать для пользования не нужно. Важно лишь возвращать газ назад либо оплачивать народу Украины его стоимость. Вот и всё.
_hunter написав:И сделано это именно для того, что бы вот это: >>> Любой гражданин Украины имеют право пользоваться газом. Но после того как попользовались они обязаны вернуть газ назад. не происходило.
кем сделано и зачем? В чём проблема вернуть газ либо оплатить его стоимость народу?
Разбить сумму на 41 млн платежей и отправить на личные карты граждан - секундное дело.
Я не вижу проблемы открыть 41 млн аккаунтов на каждого гражданина Украины и равномерно распределять по ним все поступления оплат за газ. Периодически, скажем раз в месяц делать выплату доходов за газ каждому на личную карту.
Технически это достаточно простая задача.
_hunter написав:-- кто должен контролировать сколько газа гражданин взял? -- кто должен контролировать сколько газа он вернул? -- не поломал ли он газ во время пользования?
По Конституции эта функция возлагается на органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
>>> кому передано? Я же написал -- кому:
... права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления ...
>>> Кожний громадянин має право користуватися Странно как-то читаем... -- по одному предложению... -- там еще одно есть -- чуть раньше.
... права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления ...
>>> Так что никому ничего передавать для пользования не нужно ну, это не тебе решать. При написании Конституции решили, что нужно.
>>> кем сделано и зачем? Авторами Конституции
>>> В чём проблема вернуть газ либо оплатить его стоимость народу? Я же написал буквально в следующем абзаце -- решила, например учетка Амвросий куб украинского газа взять -- попользоваться. Для этого же придется толпу из трех человек, минимум, собирать. С возвратом -- еще сложнее: нужна экспертная комиссия -- убедится в том, что куб украинского газа учетка Амвросий возвращает в теми же эксплуатационными характеристиками. А если, упаси Бил Гейц, характеристики лучше окажутся -- это еще одну комиссию придется собирать -- для определения суммы компенсации учетке Амвросий. Вот Авторы Конституции и решили -- нуевонафик -- передадим осуществление рава собственника компетентным людям -- они лучше знают, что с газом делать.
>>> По Конституции эта функция возлагается на органи державної влади Где? -- цитату "функция контроля и учета возлагается на ..." в студию.