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Перенесення робочих днів
через свята можуть скасувати

Перенесення робочих днів через свята можуть скасувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 06:50

Перенесення робочих днів через свята можуть скасувати

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Дивися повний текст Перенесення робочих днів через свята можуть скасувати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 06:50

Вот уж точно парламентариям нечем заняться после длительных новогодних выходных. приплели сюда и инвесторов и прочие причины, а то что перенос выходных дней на майские праздники украинцы используют для того, чтобы помочь родственникам в селе посадить картошку и прочее, нет слов, экономика в загоне, так еще и людям жить не дают, позор. Лучше спросите у людей, а не фантазируйте.
satmanuaa
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 08:24

Третьякова є автором пенсійної реформи та підвищення віку для виходу на пенсію.
philippedcnr
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 08:57

С этими затяжными праздниками пора кончать, правильно что отменят, меньше пить будут , а кому надо картошку сажать тот сам решит этот вопрос.
alekc_sizov
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