Про це свідчать дані на сайті парламенту.
Дивися повний текст Перенесення робочих днів через свята можуть скасувати.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 06:50
Перенесення робочих днів через свята можуть скасувати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перенесення робочих днів через свята можуть скасувати.
Додано: Вів 19 січ, 2021 06:50
Вот уж точно парламентариям нечем заняться после длительных новогодних выходных. приплели сюда и инвесторов и прочие причины, а то что перенос выходных дней на майские праздники украинцы используют для того, чтобы помочь родственникам в селе посадить картошку и прочее, нет слов, экономика в загоне, так еще и людям жить не дают, позор. Лучше спросите у людей, а не фантазируйте.
Додано: Вів 19 січ, 2021 08:24
Третьякова є автором пенсійної реформи та підвищення віку для виходу на пенсію.
Додано: Вів 19 січ, 2021 08:57
С этими затяжными праздниками пора кончать, правильно что отменят, меньше пить будут , а кому надо картошку сажать тот сам решит этот вопрос.
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