Печерський районний суд Києва визнав, що догана, яку Рада НБУ винесла заступнику голови регулятора Дмитру Сологубу, законна.
Дивися повний текст Сологуб програв суд проти роботодавця: догану визнано законною.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 15:55
Сологуб програв суд проти роботодавця: догану визнано...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сологуб програв суд проти роботодавця: догану визнано законною.
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:00
а рожкова сидить тихо бо знає що на ВАГ накралась і накришувалась досхочу
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