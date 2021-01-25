Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину...
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shapo написав:Какие могут быть аргументы в споре с невеждой пыжащимся показать свою значимость и не понимающим что иногда, а в его случае и часто, лучше молчать - умнее будешь. Что касается коммуняк, то они вместе с бывшими комсомольцами и гебистами давно перекрасились в патриотов-националистов, правда, риторика и методы остались прежними в отличие от словаря. И их апологеты такие как ты те же что и раньше
Любые аргументы: список запрещенных к продаже веществ, законы. -- брызганье слюной да убогие обзывалки, если что, к ним не относятся...
Я тебе, нашедшему в инете одну статью про Австралию, должен рассказать что протоколов по вакцинации от коронавируса в Австралии ещё нет, а без протокола ни один врач тебе ничего не выпишет, а аптека не продаст или тем более вакцину не вколют? Или рассказать тебе что экзамен на лицензию врача для получивших образование вне страны состоит на 50% из вопросов по этическому и юридическому взаимоотношению врача и пациента? Или что медицинская система Австралии состоит из равных по значению профессиональных и государственных организаций регламентирующих работу врача через своды правил и законы? Изучи это сам прежде чем что-то постить, а я по вторникам не подаю
Ты мне лучше расскажи как без всяких протоколов уже сейчас вакцины от короны "колют". Еще придумай -- почему те вышеупомянутые протоколы не появятся в будущем... -- или от того же гриппа только федеральные поставки вакцин бывают?
shapo написав:Я тебе, нашедшему в инете одну статью про Австралию, должен рассказать что протоколов по вакцинации от коронавируса в Австралии ещё нет, а без протокола ни один врач тебе ничего не выпишет, а аптека не продаст или тем более вакцину не вколют? Или рассказать тебе что экзамен на лицензию врача для получивших образование вне страны состоит на 50% из вопросов по этическому и юридическому взаимоотношению врача и пациента? Или что медицинская система Австралии состоит из равных по значению профессиональных и государственных организаций регламентирующих работу врача через своды правил и законы? Изучи это сам прежде чем что-то постить, а я по вторникам не подаю
Ты мне лучше расскажи как без всяких протоколов уже сейчас вакцины от короны "колют". Еще придумай -- почему те вышеупомянутые протоколы не появятся в будущем... -- или от того же гриппа только федеральные поставки вакцин бывают?
Ты о каких странах вещаешь, тролль? Если о Австралии то расскажи где там колют
shapo написав:Я тебе, нашедшему в инете одну статью про Австралию, должен рассказать что протоколов по вакцинации от коронавируса в Австралии ещё нет, а без протокола ни один врач тебе ничего не выпишет, а аптека не продаст или тем более вакцину не вколют? Или рассказать тебе что экзамен на лицензию врача для получивших образование вне страны состоит на 50% из вопросов по этическому и юридическому взаимоотношению врача и пациента? Или что медицинская система Австралии состоит из равных по значению профессиональных и государственных организаций регламентирующих работу врача через своды правил и законы? Изучи это сам прежде чем что-то постить, а я по вторникам не подаю
Ты мне лучше расскажи как без всяких протоколов уже сейчас вакцины от короны "колют". Еще придумай -- почему те вышеупомянутые протоколы не появятся в будущем... -- или от того же гриппа только федеральные поставки вакцин бывают?
Ты о каких странах вещаешь, тролль? Если о Австралии то расскажи где там колют
Оп-па -- а "перевертыши", как обычно, пошли своим путем -- таки еще не колят. Ну и леший с ними: когда начнут колоть -- протоколы уже будут? -- и частным поставкам ничего не помешает?
_hunter написав:Ты мне лучше расскажи как без всяких протоколов уже сейчас вакцины от короны "колют". Еще придумай -- почему те вышеупомянутые протоколы не появятся в будущем... -- или от того же гриппа только федеральные поставки вакцин бывают?
Ты о каких странах вещаешь, тролль? Если о Австралии то расскажи где там колют
Оп-па -- а "перевертыши", как обычно, пошли своим путем -- таки еще не колят. Ну и леший с ними: когда начнут колоть -- протоколы уже будут? -- и частным поставкам ничего не помешает?
Тебе не кажется что ты уже просто смешон? Пишешь что в каких-то странах вакцинируют без протоколов. Когда прошу назвать эти страны начинаешь съезжать вроде уже не ты ляпнул. Чтобы ты тут не тиражировал очередную ахинею вот статья о ситуации с вакцинированием от коронавируса в Австралии (её даже переводить для тебя не нужно) https://www.sbs.com.au/language/russian ... -community
shapo написав:Ты о каких странах вещаешь, тролль? Если о Австралии то расскажи где там колют
Оп-па -- а "перевертыши", как обычно, пошли своим путем -- таки еще не колят. Ну и леший с ними: когда начнут колоть -- протоколы уже будут? -- и частным поставкам ничего не помешает?
Тебе не кажется что ты уже просто смешон? Пишешь что в каких-то странах вакцинируют без протоколов. Когда прошу назвать эти страны начинаешь съезжать вроде уже не ты ляпнул. Чтобы ты тут не тиражировал очередную ахинею вот статья о ситуации с вакцинированием от коронавируса в Австралии (её даже переводить для тебя не нужно) https://www.sbs.com.au/language/russian ... -community
А я, разве, не так сказал?.. -- но и фиг с ней -- с Австралией -- разговор был, если кто не забыл -- не о ней...
shapo написав:Тебе не кажется что ты уже просто смешон? Пишешь что в каких-то странах вакцинируют без протоколов. Когда прошу назвать эти страны начинаешь съезжать вроде уже не ты ляпнул. Чтобы ты тут не тиражировал очередную ахинею вот статья о ситуации с вакцинированием от коронавируса в Австралии (её даже переводить для тебя не нужно) https://www.sbs.com.au/language/russian ... -community
А я, разве, не так сказал?.. -- но и фиг с ней -- с Австралией -- разговор был, если кто не забыл -- не о ней...
Нет, именно её ты привёл чтобы доказать что боксер где-то закупит вакцины от коронавируса для киевлян. Ладно, про Австралию ты ничего не знаешь, а какую вакцину, где и на какие деньги, свои или из бюджета Киева Виталька будет закупать вакцину для киевлян расскажешь,?
shapo написав:Тебе не кажется что ты уже просто смешон? Пишешь что в каких-то странах вакцинируют без протоколов. Когда прошу назвать эти страны начинаешь съезжать вроде уже не ты ляпнул. Чтобы ты тут не тиражировал очередную ахинею вот статья о ситуации с вакцинированием от коронавируса в Австралии (её даже переводить для тебя не нужно) https://www.sbs.com.au/language/russian ... -community
А я, разве, не так сказал?.. -- но и фиг с ней -- с Австралией -- разговор был, если кто не забыл -- не о ней...
Нет, именно её ты привёл чтобы доказать что боксер где-то закупит вакцины от коронавируса для киевлян. Ладно, про Австралию ты ничего не знаешь, а какую вакцину, где и на какие деньги, свои или из бюджета Киева Виталька будет закупать вакцину для киевлян расскажешь,?
Она была "одна из", но я все понимаю: "кто о чем, а вшивый -- о бане"... Но то такэ
Ответы на остальные вопросы:
... «Столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу. Я використовую всі свої іноземні контакти та зв’язки для того, щоб забезпечити киян вакциною. Йдеться про те, щоб закупити для Києва 1 мільйон доз препарату для вакцинації 500 тисяч киян», — сказав Віталій Кличко.
Він підкреслив, що столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету. Адже поки в Україну жодна з вакцин не надійшла. А Київ — багатомільйонне місто, де вірус розповсюджується найбільшими темпами. ...
... «Столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу. Я використовую всі свої іноземні контакти та зв’язки для того, щоб забезпечити киян вакциною. Йдеться про те, щоб закупити для Києва 1 мільйон доз препарату для вакцинації 500 тисяч киян», — сказав Віталій Кличко.
Він підкреслив, що столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету. Адже поки в Україну жодна з вакцин не надійшла. А Київ — багатомільйонне місто, де вірус розповсюджується найбільшими темпами. ...
Т. е. боксеру уже с Шулявского перехода не капает и он решил подерибанить городской бюджет на горячей теме коронавируса. А ему депутаты Киеврады на это добро дали и эти деньги прописаны в бюджете не говоря о реализации в медучреждениях которые, конечно, не австралийские, но тоже без разрешения минздрава самодеятельность проявлять не должны? Ответы будут или это очередное Виталькино Бла-бла про метро на Троещину?