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Суд почав банкрутство мережі
супермаркетів «Фуршет»

Суд почав банкрутство мережі супермаркетів «Фуршет»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 23:21

Суд почав банкрутство мережі супермаркетів «Фуршет»

Пропонуємо до обговорення:
Всі вимоги кредиторів приймаються до 16 лютого 2021 року, повідомляє Retailers.ua.

Дивися повний текст Суд почав банкрутство мережі супермаркетів «Фуршет».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 23:21

Все что я вам должен, я все прощаю. Баленко. Красивая схема.
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 16:39

Это всё потому, что кто-то сильно дорогие скрипки с штиблетами покупал. А бизнес пустил на самотёк на нанятых менеджеров. А как ухайдокать хозяйский бизнес наёмные менеджеры знают лучше всех. Сейчас все уволятся и пойдут резюме раскидывать какие они суперспециалисты.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 01:10

Re: Суд почав банкрутство мережі супермаркетів «Фуршет»

Один из самых противных супермаркетов. Туда ему и дорога.
Следующие за ним Эко-маркет и Велика кишеня.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 08:37

8 млн грн не смогли выплатить? Для сети супермаркетов это совсем небольшая сумма...Видимо это было сознательное банкротство
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 02:43

Re: Суд почав банкрутство мережі супермаркетів «Фуршет»

Минулого тижня був в "Фуршеті" (Київ, митрополита Андрея Шептицького) - якихось особливо яскравих ознак банкрутства не побачив
AleksD
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 23:28

Re: Суд почав банкрутство мережі супермаркетів «Фуршет»

Ніхто цими днями не був в "Фуршеті" на вул. митрополита Андрея Шептицького? Працює ще магазин? Чи уже закрили на реконструкцію?
AleksD
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