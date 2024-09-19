Верховна Рада запровадила мораторій на банкрутство державного підприємства «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. Макарова» (Дніпро).
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Рада запровадила мораторій на банкрутство «Південмашу»
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Додано: Нед 23 бер, 2025 22:32
Рада запровадила мораторій на банкрутство «Південмашу»
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Дивися повний текст
Рада запровадила мораторій на банкрутство «Південмашу»
Додано: Нед 23 бер, 2025 22:32
Лучше бы посадили директора Южмаша в клетку к тиграм. Там не платят зарплату и не собираются её платить.
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