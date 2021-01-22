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Дитячі виплати в Україні 2021: розмір допомоги батькам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 січ, 2021 17:12
Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році в Україні планують підняти соціальні виплати для сімей з дітьми.
Дивися повний текст Дитячі виплати в Україні 2021: розмір допомоги батькам при народженні дитини
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