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Усе про Укрінвестклуб
(Укринвестклуб)

Усе про Укрінвестклуб (Укринвестклуб)
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 10:53

Здається це не інвестиційний клуб, а ...

ще одне викривальне відео

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 12:41

найбільший фак**а укрінвестклуба
завалив найбільшу мережу окулярних магазинів в Україні

https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... nvestorov/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 12:44

  greenozon написав:найбільший фак**а укрінвестклуба
завалив найбільшу мережу окулярних магазинів в Україні

https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... nvestorov/


любой бизнес такой, кроме контрабаса презов очень рисковый.

я писал там в комментах, что это бред сумасшедшего, если делать много таких магазинов
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 13:09

proftpd66

клуб продавав це як абсолютно безрісковий бізнес із дохідністю 40% річних
обманув дуже багатьох інвесторів
також брав величезні відкати за кожну угоду

цифри втрат йдуть на десятки мільйонів, валюти
:shock:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 13:12

Розбір | Оптична ілюзія на $10 млн. Чому трясе найбільшу мережу Оптика 1st

https://biz.liga.net/ua/all/all/article ... optika-1st
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:20

мда... все сумніше і сумніше із УІК-ом
(увага, сильне слівце - присутнє)

https://youtu.be/tuOMA9qXumk
greenozon
 
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