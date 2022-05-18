Усе про Укрінвестклуб (Укринвестклуб)

Здається це не інвестиційний клуб, а ...
ще одне викривальне відео
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Додано: Сер 23 лют, 2022 12:41
найбільший фак**а укрінвестклуба
завалив найбільшу мережу окулярних магазинів в Україні
Додано: Сер 23 лют, 2022 12:44
любой бизнес такой, кроме контрабаса презов очень рисковый.
я писал там в комментах, что это бред сумасшедшего, если делать много таких магазинов
Додано: Сер 23 лют, 2022 13:09
proftpd66
клуб продавав це як абсолютно безрісковий бізнес із дохідністю 40% річних
обманув дуже багатьох інвесторів
також брав величезні відкати за кожну угоду
цифри втрат йдуть на десятки мільйонів, валюти
Додано: Сер 23 лют, 2022 13:12
Розбір | Оптична ілюзія на $10 млн. Чому трясе найбільшу мережу Оптика 1st
Додано: Сер 18 тра, 2022 10:20
мда... все сумніше і сумніше із УІК-ом
(увага, сильне слівце - присутнє)
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