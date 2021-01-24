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Найвище зростання з 2010 р: гривневі вклади у 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 січ, 2021 20:30
Пропонуємо до обговорення:
2020 рік, попри пандемію та карантинні обмеження, був сприятливим для зростання і здешевлення ресурсної бази банків
Дивися повний текст Найвище зростання з 2010 р: гривневі вклади у 2020 зросли на 26,4% (інфографіка)
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Додано: Вів 26 січ, 2021 20:31
Ну значит скоро будут стричь овец.
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gento44
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