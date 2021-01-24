2020 рік, попри пандемію та карантинні обмеження, був сприятливим для зростання і здешевлення ресурсної бази банків
Дивися повний текст Найвище зростання з 2010 р: гривневі вклади у 2020 зросли на 26,4% (інфографіка).
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Додано: Вів 26 січ, 2021 20:30
Найвище зростання з 2010 р: гривневі вклади у 2020...
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Дивися повний текст Найвище зростання з 2010 р: гривневі вклади у 2020 зросли на 26,4% (інфографіка).
Додано: Вів 26 січ, 2021 21:59
Уже стриганули. Доллар вырос на 15%, а ставка по депо с учетом налогов хоть дотягивало до 12%?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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