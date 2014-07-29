Сабж.
Они с кризиса 2008 или какого там года постоянно накачивают экономику деньгами, а инфляция, если не ошибаюсь, так и осталась в районе 3%.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 23:35
Почему в США низкая инфляция?
Сабж.
Они с кризиса 2008 или какого там года постоянно накачивают экономику деньгами, а инфляция, если не ошибаюсь, так и осталась в районе 3%.
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