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США оголосили корупціонерам
мат: хто під ковпаком — ЗМІ

США оголосили корупціонерам мат: хто під ковпаком — ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:01

  andrein написав:
  ALexxxS написав: Жаль только, что всё арестовывать они будут в свою пользу. Украинцы от арестованных активов получат только моральное удовлетворение.


Нет большего счастья, чем горе соседа. :)


Если этот сосед упырь, который сосет бабки из бюджета страны, из карманов населения и бизнеса. если он все свои доходы получил воровством и коррупцией, я уже молчу о неуплате налогов. Если этот сосед со своей семьей купается благодаря всему этому в роскоши, то да - я буду рад такому его горю!!! :) Но у меня таких соседей нет :D . На весь мой дом из 180 квартир нет ни одного человека с автомобилем дороже 40-50тыс.дол.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:04

  Valeriy237 написав:Да ерунда все это, США и раньше расследовали дела о коррупции и финансах по всему миру, и без какого либо специального закона.
Проблема в том, что они расследует только то, что им конкретно нужно, исходя исключительно из своих интересов.
Так что, нужные США украинские воры и коррупционеры, в основном могут спать спокойно.
По крайней мере вот этим -
  ALexxxS написав:Прочитал об этом еще в понедельник. и однозначно - это лучшая новость недели. Байдену очень хочется отмыть свое имя после сканадалов с сыном. Поэтому поблажек в Украине они делать никому не будут, ни Сене, ни Пете, ни Бене, ни Зеле. Думаю, показательных процессов очищения Украины от коррупции силами американцев в следующие 5 лет будет много. Жаль только, что всё арестовывать они будут в свою пользу. Украинцы от арестованных активов получат только моральное удовлетворение.

- кроме Бени, в ближайшем будущем ничего не грозит!

Как говорится-это су ..н сын, но это наш су ..н сын. :lol: )))


Посмотрим. они и у себя периодически верхушку чихвостят. Трамп не даст соврать
ALexxxS
 
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