Чи можна вмикати кондиціонер під час морозів

Ещё существуют кондиционеры, у которых компрессор находится в комнате: https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_condit ... 324=78969/ По-идее, если по уму сделаны, то комнату они будут греть на всё потреблённое электричество и плюс добавлять тепло с улицы. Почему у них КТЕ в морозы может быть меньше единицы?
trololo написав:тому що обмерзає теплообмінник а не компрессор
Так и теплообменник в комнате в этом случае. Ну хорошо, обмерзает. Допустим, вообще тепло с улицы качать перестаёт. Куда девает то тепло, на которое он потребил электричество? Это ж революция в физике.