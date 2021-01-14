Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Дивися повний текст Януковичу оголосили підозру за підписання \"Харківських угод\".
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:46
Януковичу оголосили підозру за підписання "Харківських угод"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Януковичу оголосили підозру за підписання \"Харківських угод\".
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:46
Подписал чтобы Крым не отобрали. А его за это под суд.
Прикольненько так.
Ведь каждый же сейчас понимает, что если бы не подписал, то полюбому отобрали но чуть попозже. После следующих выборов. У нас традиция, на выборах заворушки устраивать
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