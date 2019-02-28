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Инвестиции в Политическую партию
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Нед 31 січ, 2021 13:29

Инвестиции в Политическую партию

Добрый день!
Ищем партнера для создание и продвижения политической партии.
Долевое участие.
Договор, все официально, через нотариуса.
Партия так же оформляется на вас.
Разработанна индивидуальная стратегия медийного продвижения.
invest_ivn
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