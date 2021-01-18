Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки

Yuriyqwer прошу добавить меня в группу инвесторов в телеграмм
0672425292 андрей
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 27 січ, 2021 12:06
Yuriyqwer прошу добавить меня в группу инвесторов в телеграмм
0672425292 андрей
Додано: Вів 16 лют, 2021 08:36
давайте зв'яжемось, теж ошуканий
leksadron мій ватсап вайбер 0954648п'ять95
Додано: Суб 20 лют, 2021 20:26
Електрозаправки Electro UA, IONITY, ЕДЕКТРО ЛІЗИНГ . Чи хто
Karma_ nastignet доброго вечора ! і як ваші успіхи з даною справою ? по ел юа
Додано: Нед 21 лют, 2021 09:51
leksadron і на якому етапі зараз ваша справа ? які ваші подальші дії?!
Додано: Вів 09 бер, 2021 12:39
Ищу людей, с кем идти в суд для возврата инвестиций, 0675000
s_bondarenko73 Ищу людей, с кем идти в суд для возврата инвестиций, 0675000109
Додано: Чет 11 бер, 2021 15:14
Додайте телефон в закриту групу постраждалих інвесторів
+380978275566
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