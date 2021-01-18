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Electroukraine 2.33%$/месяц,
инвестиции в электрозаправки

Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:06

Yuriyqwer прошу добавить меня в группу инвесторов в телеграмм
0672425292 андрей
fsfs1983
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 08:36

давайте зв'яжемось, теж ошуканий

leksadron мій ватсап вайбер 0954648п'ять95
timakolisnyk
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Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 20:26

Електрозаправки Electro UA, IONITY, ЕДЕКТРО ЛІЗИНГ . Чи хто

Karma_ nastignet доброго вечора ! і як ваші успіхи з даною справою ? по ел юа
tarasborovetc
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Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 20:31

tupe000007 немає доходу !!!
tarasborovetc
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Повідомлення Додано: Нед 21 лют, 2021 09:51

leksadron і на якому етапі зараз ваша справа ? які ваші подальші дії?!
tarasborovetc
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Повідомлення Додано: Нед 21 лют, 2021 10:28

доброго дня ! чи є хтось з вкладників з заходу ?
tarasborovetc
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 12:39

Ищу людей, с кем идти в суд для возврата инвестиций, 0675000

s_bondarenko73 Ищу людей, с кем идти в суд для возврата инвестиций, 0675000109
itonma
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 13:08

Доброго дня! Ви є в групі?
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Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 15:14

Додайте телефон в закриту групу постраждалих інвесторів

+380978275566
evgeni
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:47

t.me/electroauobman
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