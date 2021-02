Зарубежные анонимные банковские карты

Додано: П'ят 05 лют, 2021 12:18

4 больше от украинского банка зависит. Вообще как выяснилось перекидывать деньги на карту, а уж тем более тянуть с другой карты используя её номер и CVV - очень редко встречающаяся возможность за пределами Украины.



В Польше таких карт точно нет и врядли будут: во-первых нет переводов с карты на карту как класса, вместо этого активно продвигается Blik. Во-вторых хотя это наверное ещё важнее - там нет анонимных карт и вообще анонимных счетов.



Возможно можно рассмотреть BlackCatCard, но я её не оформлял потому придётся проверть всё самому.

