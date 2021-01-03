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Зарубежные анонимные банковские карты
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
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Додано: П'ят 05 лют, 2021 12:08
Как известно - анонимок в Украине сейчас нет.
Посоветуйте зарубежную (международную) анонимную карту с такими хотелками:
1. Анонимка, то есть получение без паспорта.
2. Возможность без проблем или получить пластик (по почте ?), или (что даже лучше) - просто открыть виртуалку в кабине.
3. Невысокие комиссии за открытие/обслуживание.
4. Возможность перекинуть на неё гривну с украинской карты по п2п с вменяемыми комиссиями и курсами конвертации.
5. Воможность перекинуть с неё гривну на украинскую карту по п2п с вменяемыми комиссиями и курсами конвертации. Ну, или хотя бы - просто снять деньги в украинском банкомате или рассчитаться в украинском магазине.
6. Возможность работы с картой без привязки к украинским банкам (так как в этом случае потеряется анонимность).
Куда смотреть ? Запад (Пионер, Скрилл, Палка), Раша (Киви, Яндекс), Польша ?
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Додано: П'ят 05 лют, 2021 12:18
4 больше от украинского банка зависит. Вообще как выяснилось перекидывать деньги на карту, а уж тем более тянуть с другой карты используя её номер и CVV - очень редко встречающаяся возможность за пределами Украины.
В Польше таких карт точно нет и врядли будут: во-первых нет переводов с карты на карту как класса, вместо этого активно продвигается Blik. Во-вторых хотя это наверное ещё важнее - там нет анонимных карт и вообще анонимных счетов.
Возможно можно рассмотреть BlackCatCard, но я её не оформлял потому придётся проверть всё самому.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 05 лют, 2021 13:09
В деяких країнах можна придбати prepaid-cards, але вони, як правило, мають багато обмежень: на поповнення по сумі, способом (готівка, як правило, але не більше певної суми за один раз і взагалі на карті), терміну дії, так само і користування нею можливе лише для розрахунків он-лайн або в магазині через термінали.
PS p2p-перекази є в небагатьох країнах взагалі (в тому вигляді, як є в Україні).
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