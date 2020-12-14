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ФГВФО відновив контроль над
одним із найбільших зомбі-банків

ФГВФО відновив контроль над одним із найбільших зомбі-банків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 23:55

ФГВФО відновив контроль над одним із найбільших зомбі-банків

Пропонуємо до обговорення:
2 лютого 2021 року Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вдалося поставити крапку в тривалій боротьбі за відновлення контролю над ПАТ «Златобанк». Тим самим один із найбільших зомбі-банків, всупереч шаленій протидії колишніх власників, повернувся у правову площину.

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Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 23:55

Бред! Все равно НБУ незаконно ликвидировал его. Сейчас стянут шкоду за ликвидацию!
Вячеслав1111
 
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