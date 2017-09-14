RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15100151011510215103
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 23:44

  Shaman написав:
  yama написав: Жителі окупованих територій Запорізької області скаржиться на втричі вищу зарплату під окупацію ніж коли були в Україні. :? Як думаєте брешуть? Це їхні родичі 1-го покоління які живуть у Львові говорили мені.

більше конкретики потрібно, щоб не виглядало як накид. пішли працювати на окупантів після каси АТБ? так, я так розумію може й платять - бо не хочуть люди йти. й термін в Україні світить, та й взагалі зрадників ніхто не любить...

Так очевидно як білий день , на тому самому робочому місці в тій самій «русифіковані» компанії/ фірмі. Я навіть розпитувати не став.
yama
 
Повідомлень: 5325
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9227 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 23:49

  flyman написав:
  yama написав:
  Успіх написав:Епать, а мій допис для будівельника потерли....

А його б простині та в правильне русло)))


Лінь знову розписувати...

Будівельник, що порадиш/який бізнес відкрити пересічному з 1 лямом грн після того, як він підійде до дзеркала?

Акції гамериканських компаній через укр брокера типу фрідом фінанс

нема ФФ
а що є ? Інтерактів брокерс ?
yama
 
Повідомлень: 5325
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9227 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 23:54

  yama написав:
  flyman написав:нема ФФ
а що є ? Інтерактів брокерс ?


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5888803#p5888803
і кілька постів у відповідь
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40777
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 00:39

  Hotab написав:
  ЛАД написав:........
Свидетельствует о высоком интеллектуальном уровне современного общества (не только украинского).
Когда какой-то блогер, ничего из себя не представляющий, становится очень богатым (ну, это ещё ладно) и ЛОМом, чьё мнение воспринимается всерьёз и который влияет на настроения в обществе значительно сильнее, чем действительно выдающиеся люди.

Зображення
Очень точно подмечено.
Проблема в том, что молодёжь и дети смотрят на таких как на образец. И мечтают стать такими же. Как в 90-е девочки хотели стать валютными проститутками, а мальчики бандитами. Не все, конечно, но всё же.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36008
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 00:43

«Смерть Чарли Кирка стала результатом международной кампании ненависти, развязанной прогрессивно-либеральными левыми», — заявил в четверг в социальных сетях националистический премьер-министр Венгрии Виктор Орбан .

«Именно это привело к нападениям на [премьер-министра Словакии] Роберта Фицо , на [бывшего премьер-министра Чехии] Андрея Бабиша , а теперь и на Чарли Кирка. Мы должны остановить ненависть! Мы должны остановить разжигающих ненависть левых!»
......
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, консерватор, заявил, что убийство Кирка было «признаком крайнего отчаяния и трусости тех, кто не смог победить его в споре». Активист был убит «не за то, что придерживался экстремистских взглядов, — потому что он их не придерживался», добавил Джонсон. «Его убили за то, что он говорил то, что раньше казалось простым здравым смыслом. У мира появился новый сияющий мученик свободы слова».
........
За пределами Европы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Кирк был «убит за то, что говорил правду и защищал свободу», назвав активиста «львиным сердцем друга Израиля», который «боролся с ложью и стоял за иудео-христианскую цивилизацию»
https://www.theguardian.com/us-news/2025/sep/11/europe-far-right-leaders-charlie-kirk-shooting-turning-point-usa
Там ещё много отзывов правых из разных европейских стран. Используют на полную катушку.

Из выступления Кирка:
Я думаю, что стоит заплатить цену в размере, к сожалению, нескольких смертей от огнестрельного оружия каждый год, чтобы мы могли принять вторую поправку и защитить наши другие, дарованные Богом права. Это разумное решение. Оно рационально.

– Мероприятие, организованное TPUSA Faith, религиозным крылом консервативной группы Кирка Turning Point USA, 5 апреля 2023 г.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36008
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 01:06

Премьер-министр Албании заявил, что цифровой помощник, помогающий людям пользоваться государственными услугами в режиме онлайн, стал первым «виртуально созданным» ИИ-министром кабинета министров и был назначен ответственным за государственные закупки в попытке сократить коррупцию.

Дилла, что по-албански означает «Солнце», с января консультирует пользователей государственного портала e-Albania , помогая им с помощью голосовых команд решать весь спектр бюрократических задач, необходимых для доступа к примерно 95% услуг для граждан в цифровом формате.

«Диелла, первый член кабинета министров, который не присутствует физически, а был виртуально создан искусственным интеллектом», поможет сделать Албанию «страной, где государственные тендеры на 100% свободны от коррупции», — заявил в четверг Эди Рама.
.......
По его словам, ответственность за определение победителей государственных тендеров будет постепенно снята с министерств правительства и передана искусственному интеллекту, чтобы гарантировать, что «все государственные расходы в тендерном процессе на 100% прозрачны».
https://www.theguardian.com/world/2025/sep/11/albania-diella-ai-minister-public-procurement
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36008
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15100151011510215103
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 124330
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 308925
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 989424
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9685)
12.09.2025 00:10
ПУМБ (6723)
11.09.2025 23:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.