«Смерть Чарли Кирка стала результатом международной кампании ненависти, развязанной прогрессивно-либеральными левыми», — заявил в четверг в социальных сетях националистический премьер-министр Венгрии Виктор Орбан .



«Именно это привело к нападениям на [премьер-министра Словакии] Роберта Фицо , на [бывшего премьер-министра Чехии] Андрея Бабиша , а теперь и на Чарли Кирка. Мы должны остановить ненависть! Мы должны остановить разжигающих ненависть левых!»

......

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, консерватор, заявил, что убийство Кирка было «признаком крайнего отчаяния и трусости тех, кто не смог победить его в споре». Активист был убит «не за то, что придерживался экстремистских взглядов, — потому что он их не придерживался», добавил Джонсон. «Его убили за то, что он говорил то, что раньше казалось простым здравым смыслом. У мира появился новый сияющий мученик свободы слова».

........

За пределами Европы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Кирк был «убит за то, что говорил правду и защищал свободу», назвав активиста «львиным сердцем друга Израиля», который «боролся с ложью и стоял за иудео-христианскую цивилизацию»