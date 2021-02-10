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В Україні рекордне споживання
електроенергії за шість років

В Україні рекордне споживання електроенергії за шість років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 10:13

В Україні рекордне споживання електроенергії за шість років

Пропонуємо до обговорення:
На початку лютого споживання електроенергії в Україні зросло до максимальних показників за шість років. Графік використання електроенергії показав глава енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

Дивися повний текст В Україні рекордне споживання електроенергії за шість років.
R2
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Bitcoin усиленно добывают!
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то чому ж теци які не є монополістами постачання є монополістами ціноутворення?
на ахметку працюєте, нешановний парус-герпис?
lbuda
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