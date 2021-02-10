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В Україні рекордне споживання електроенергії за шість років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лют, 2021 10:13
Пропонуємо до обговорення:
На початку лютого споживання електроенергії в Україні зросло до максимальних показників за шість років. Графік використання електроенергії показав глава енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.
Дивися повний текст В Україні рекордне споживання електроенергії за шість років
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Додано: Чет 11 лют, 2021 10:13
Bitcoin усиленно добывают!
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Додано: Чет 11 лют, 2021 10:27
то чому ж теци які не є монополістами постачання є монополістами ціноутворення?
на ахметку працюєте, нешановний парус-герпис?
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lbuda
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