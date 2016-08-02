C1k: обмен Advcash, Perfect Money, skrill, NETELLER, крипта,

«C1k» – это международная компания, работающая на рынке финансового консалтинга более 5 лет, с офисами и партнерами по всему миру. Наша команда оказывает финансовый консалтинг для бизнеса и индивидуальных лиц. Наша деятельность ведется на всех континентах земного шара и подходит для разных бизнес направлений, качественно удовлетворяя запросы наших партнеров и клиентов. У нашей компании и наших партнеров есть финансовые площадки на территории огромного количества стран.
C1k finance deportment это:
1. Документооборот. В штате компании работают бухгалтера-экономисты международного уровня.
2. Компании, имеющие многолетнюю историю и разнообразное назначение приема и выплат.
3. Счета, с юрисдикциями в различных банках, актуальных для организации рабочих платежных процессов.
4. Кассы и офисы, предназначенные для возможности безопасной организации Ваших финансовых задач, временного хранения ваших средств, организации процессов приема выплат от/для ваших клиентов.
5. Инкассация в городах и странах.
6. Инкассация между странами.
Мы оказываем международный финансовый консалтинг:
1. Импортерам/Экспортерам:
· сельско-хозяйственные товары;
· электроника;
· иные направления деятельности.
2. IT-сектору по разным направлениям деятельности.
3. Online-бизнесу.
4. Индивидуальным лицам.
Все что вам требуется это постановка задачи нашим квалифицированным специалистам!
Мы с радостью знакомимся с потенциальными клиентами, как в телефонном режиме, так и при личной встрече. Наши специалисты часто бывают в разных странах с рабочими визитами. Мы будем рады новым рабочим отношениям!
Самые востребованные страны, где мы организовываем финансовый консалтинг:
1. СНГ (все страны).
2. Корея/Китай/Гонконг/Сингапур/Вьетнам/Тайланд (финансовый консалтинг по физическим и юридическим лицам).
3. Индия.
4. Объединенные арабские эмираты/Оман.
5. Турция.
6. Все страны Европы.
7. Соединенные штаты Америки.
***Так же есть и другие страны и регионы, не вошедшие в список (уточняйте по запросу).
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Наши сайты
Группа наших проектов:
c1k.world (Обмен криптовалют: ЭПС, БАНКИ, CASH).
c1k-fin.world
1. Оплата счетов CNY/RMB (физические лица, Китай).
2. Оплата Swift/Sepa.
3. Телепорт Cash_to_Cash (весь мир).
4. Проведение и инкассация сделок с криптовалютой в Европе.
c1k-consulting.world
1. Разработка криптовалютных бирж и обменных сервисов (готовые решения).
2. Маркетмейкинг.
3. Листинг.
4. Программирование Smart-контрактов.
c1k-mining.world
1. Майнинг отели.
2. Продажа и доставка оборудования для майнинга.
3. Строительство и проектирование майнинг шахт.
Наши контакты:
Почта: support@c1k.world
Telegram: @C1Ktransfer
Wechat id : c1k-finance
Тщательно проверяйте контакты, переходя на них через наши сайты!!!!
Только в таком случае можно избежать мошеннических действий!