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Finance.ua: Як перевірити
забудовника, щоб обрати...

Finance.ua: Як перевірити забудовника, щоб обрати...
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 12:34

shapo У нас у кожного ЖК зазначено клас, але ж ви розумієте, що забудовник сам вигадує який клас ставити. Щоб подивитися розгорнуту інфо по ЖК, які ввели за зазначений період по кожному із забудовників - натисніть на рядок з компанією, яка цікавить - вийде перелік зданих ЖК з даними щодо цільового призначення землі будинку, геолокації, класу, вартості та затримки по строкам введення: https://new.minfin.com.ua/ua/realty/rat ... 4-quarter/
Анна Максимова
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 12:36

  shapo написав:
  Анна Максимова написав:Всім доброго дня! Вийшов рейтинг забудовників Києва, сподіваюся, ця інформація буде корисною https://t.me/minfin_realty/877 :)


Рейтинг смешной т.к. совершенно не учитывает к какому классу относится жилье - эконом, бизнес,элит.
Нет ничего о качестве которое у КГС ниже плинтуса.
Да и общее количество сданных метров получено от практически готовых 5-ти объектов Укрбуда которые достались КГС


У статті ми звернули увагу, що КГС зайняв першу позицію за рахунок переважно Укрбудівських будинків. А як ви пропонуєте оцінювати якість будівництва?
Анна Максимова
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 12:51

  KtoStroit написав:Самое интересное, что законность стройки еще не гарантирует, что застройщик выполнит свои обязательства. Завтра он может резко обанкротиться из-за внутренних проблем (Укрбуд), он может построить далеко не то, что обещал, и конечно он может сильно задержать стройку. Поэтому стоит еще читать профильные чаты, форумы (в том числе на Финанс есть классные ветки о недвижимости) и проверить застройщика на задержки сдачи прошлых и текущих ЖК (позволю себе поделиться полезной ссылкой):
https://ktostroit.com/


в идеале не быть по жизни самым хитроопым и покупать готовое жилье с документами, но наш народ мечтает судьбу обмануть... нынешние ценники на этапе ямы, навивают мысли про буратино.

по факту сделку готовит нотариус, самому можно пообщаться с представителями осбб или жека, соседями, поискать форум дома.

история учит тому что ничему не учит. (с)
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 16:02

  Анна Максимова написав:
  shapo написав:Рейтинг смешной т.к. совершенно не учитывает к какому классу относится жилье - эконом, бизнес,элит.
Нет ничего о качестве которое у КГС ниже плинтуса.
Да и общее количество сданных метров получено от практически готовых 5-ти объектов Укрбуда которые достались КГС


У статті ми звернули увагу, що КГС зайняв першу позицію за рахунок переважно Укрбудівських будинків. А як ви пропонуєте оцінювати якість будівництва?


Что такое "качество строительства"?
Это что , качество выполнения СМР которое у КГС ниже плинтуса?
Или это качество стройматериалов? Или качество проекта?
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 17:27

shapo Щоб враховувати такі важливі нюанси, потрібно виїжджати на будівництво з фахівцем.
Анна Максимова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 17:43

  Анна Максимова написав:shapo Щоб враховувати такі важливі нюанси, потрібно виїжджати на будівництво з фахівцем.


Или спросить у тех кто там потом поселится, лучше через пару лет когда вылезут все косяки.
Но ведь это вы, а не я спросили у меня как оценивать качество строительства.
Видимо, вы перепутали с качеством строящегося или сданного жилья в которое качество строительства входит только как часть общей характеристики,но этим не исчерпывается.
А здесь нужно будет оценивать и этажность, и количество жильцов на этаже, и наличие парко мест, и инфраструктуру с магазинами,школами, детсадами и пр. , и, конечно, локацию.
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 09:50

  shapo написав:
  Анна Максимова написав:
  shapo написав:
Что такое "качество строительства"?
Это что , качество выполнения СМР которое у КГС ниже плинтуса?
Или это качество стройматериалов? Или качество проекта?


Я відповідала на це повідомлення, може не так його зрозуміла. Ви писали щодо якості будматеріалів.
Щодо якості проєкту в цілому - що саме ви маєте на увазі?
Анна Максимова
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 18:06

  Анна Максимова написав:Я відповідала на це повідомлення, може не так його зрозуміла. Ви писали щодо якості будматеріалів.
Щодо якості проєкту в цілому - що саме ви маєте на увазі?


Качество проекта начинается от увязки его частей - архитектуры,конструкций, инженерных систем внутри здания,сопряжения с внешними сетям - с которыми сталкиваются строители в процессе строительства до тепло-, шумо- изоляции,функциональности,комфорта, инсоляции здания который оценят жильцы поселившись в него и до качества архитектурной среды,архитектурно-планировочной концепции здания и его экологической безопасности которую оценят архитекторы
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 13:54

Дякую всім за відповіді і поради, всі будуть враховані в наступних рейтингах.

Ось написала про вибір квартири, сподіваюся, стане у нагоді https://finance.ua/ua/saving/kak-vybrat ... investicii
Анна Максимова
 
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