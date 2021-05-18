Finance.ua: Як перевірити забудовника, щоб обрати...

shapo У нас у кожного ЖК зазначено клас, але ж ви розумієте, що забудовник сам вигадує який клас ставити. Щоб подивитися розгорнуту інфо по ЖК, які ввели за зазначений період по кожному із забудовників - натисніть на рядок з компанією, яка цікавить - вийде перелік зданих ЖК з даними щодо цільового призначення землі будинку, геолокації, класу, вартості та затримки по строкам введення: https://new.minfin.com.ua/ua/realty/rat ... 4-quarter/
Рейтинг смешной т.к. совершенно не учитывает к какому классу относится жилье - эконом, бизнес,элит. Нет ничего о качестве которое у КГС ниже плинтуса. Да и общее количество сданных метров получено от практически готовых 5-ти объектов Укрбуда которые достались КГС
У статті ми звернули увагу, що КГС зайняв першу позицію за рахунок переважно Укрбудівських будинків. А як ви пропонуєте оцінювати якість будівництва?
KtoStroit написав:Самое интересное, что законность стройки еще не гарантирует, что застройщик выполнит свои обязательства. Завтра он может резко обанкротиться из-за внутренних проблем (Укрбуд), он может построить далеко не то, что обещал, и конечно он может сильно задержать стройку. Поэтому стоит еще читать профильные чаты, форумы (в том числе на Финанс есть классные ветки о недвижимости) и проверить застройщика на задержки сдачи прошлых и текущих ЖК (позволю себе поделиться полезной ссылкой): https://ktostroit.com/
в идеале не быть по жизни самым хитроопым и покупать готовое жилье с документами, но наш народ мечтает судьбу обмануть... нынешние ценники на этапе ямы, навивают мысли про буратино.
по факту сделку готовит нотариус, самому можно пообщаться с представителями осбб или жека, соседями, поискать форум дома.
shapo написав:Рейтинг смешной т.к. совершенно не учитывает к какому классу относится жилье - эконом, бизнес,элит. Нет ничего о качестве которое у КГС ниже плинтуса. Да и общее количество сданных метров получено от практически готовых 5-ти объектов Укрбуда которые достались КГС
У статті ми звернули увагу, що КГС зайняв першу позицію за рахунок переважно Укрбудівських будинків. А як ви пропонуєте оцінювати якість будівництва?
Что такое "качество строительства"? Это что , качество выполнения СМР которое у КГС ниже плинтуса? Или это качество стройматериалов? Или качество проекта?
Анна Максимова написав:shapo Щоб враховувати такі важливі нюанси, потрібно виїжджати на будівництво з фахівцем.
Или спросить у тех кто там потом поселится, лучше через пару лет когда вылезут все косяки. Но ведь это вы, а не я спросили у меня как оценивать качество строительства. Видимо, вы перепутали с качеством строящегося или сданного жилья в которое качество строительства входит только как часть общей характеристики,но этим не исчерпывается. А здесь нужно будет оценивать и этажность, и количество жильцов на этаже, и наличие парко мест, и инфраструктуру с магазинами,школами, детсадами и пр. , и, конечно, локацию.
Анна Максимова написав:Я відповідала на це повідомлення, може не так його зрозуміла. Ви писали щодо якості будматеріалів. Щодо якості проєкту в цілому - що саме ви маєте на увазі?
Качество проекта начинается от увязки его частей - архитектуры,конструкций, инженерных систем внутри здания,сопряжения с внешними сетям - с которыми сталкиваются строители в процессе строительства до тепло-, шумо- изоляции,функциональности,комфорта, инсоляции здания который оценят жильцы поселившись в него и до качества архитектурной среды,архитектурно-планировочной концепции здания и его экологической безопасности которую оценят архитекторы