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Тарифи на медпослуги зростуть:
за що будуть доплачувати...

Тарифи на медпослуги зростуть: за що будуть доплачувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 23:44

Тарифи на медпослуги зростуть: за що будуть доплачувати...

Пропонуємо до обговорення:
Наступного тижня Кабмін розгляне нову програму медичних гарантій на 2021 рік.

Дивися повний текст Тарифи на медпослуги зростуть: за що будуть доплачувати українці.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 23:44

Насколько я понял, в статье идёт речь о стоимости мед. услуг, которые будут бесплатны для пациента. В таком случае заголовок не соответствует содержанию.
avk
 
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