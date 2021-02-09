Наступного тижня Кабмін розгляне нову програму медичних гарантій на 2021 рік.
Дивися повний текст Тарифи на медпослуги зростуть: за що будуть доплачувати українці.
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Додано: Пон 15 лют, 2021 23:44
Тарифи на медпослуги зростуть: за що будуть доплачувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на медпослуги зростуть: за що будуть доплачувати українці.
Додано: Пон 15 лют, 2021 23:44
Насколько я понял, в статье идёт речь о стоимости мед. услуг, которые будут бесплатны для пациента. В таком случае заголовок не соответствует содержанию.
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