RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
Електрозаправки Electro UA,
IONITY, ЕДЕКТРО ЛІЗИНГ . Чи хто

Електрозаправки Electro UA, IONITY, ЕДЕКТРО ЛІЗИНГ . Чи хто
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 20:12

Електрозаправки Electro UA, IONITY, ЕДЕКТРО ЛІЗИНГ . Чи хто

Швидкий розвиток електротранспорту створив досить привабливу нішу для інвестування в електрозаправні станції, але чи безпечно інвестувати ?! Чи є ризики ?!
tarasborovetc
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 20.06.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лют, 2021 11:34

Например:
https://forum.finance.ua/topic223594.html?start=120
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14107
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7776 раз.
Подякували: 3737 раз.
 
Профіль
3
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.