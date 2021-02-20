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Електрозаправки Electro UA, IONITY, ЕДЕКТРО ЛІЗИНГ . Чи хто
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Суб 20 лют, 2021 20:12
Швидкий розвиток електротранспорту створив досить привабливу нішу для інвестування в електрозаправні станції, але чи безпечно інвестувати ?! Чи є ризики ?!
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Додано: Нед 21 лют, 2021 11:34
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