Про це сказала глава міністр соціальної політики Марина Лазебная в ході форуму "Україна 30".
Дивися повний текст 100% пільга: хто в Україні не платить за комуналку.
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Додано: Суб 20 лют, 2021 20:57
100% пільга: хто в Україні не платить за комуналку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 100% пільга: хто в Україні не платить за комуналку.
Додано: Суб 20 лют, 2021 20:57
Цинизм ситуации в том,что за льготников должны перечислять деньги из бюджета,но этого нет.Значит,за них платим мы все,это заложено в тарифах.
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