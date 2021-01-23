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100% пільга: хто в Україні
не платить за комуналку

100% пільга: хто в Україні не платить за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 20:57

100% пільга: хто в Україні не платить за комуналку

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала глава міністр соціальної політики Марина Лазебная в ході форуму "Україна 30".

Дивися повний текст 100% пільга: хто в Україні не платить за комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 20:57

Цинизм ситуации в том,что за льготников должны перечислять деньги из бюджета,но этого нет.Значит,за них платим мы все,это заложено в тарифах.
Scotch
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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