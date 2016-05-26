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Гетьманцов опять хочет обложить
данью сбережения и имущество

Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество
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  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:39

Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще

Закон о налоговой амнистии принят.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:15

  vitaliy_berdinskikh написав:Закон о налоговой амнистии принят.

УЛЯ!!! Тепер заживете... :mrgreen:
change_pm
 
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  #<1 ... 18192021
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