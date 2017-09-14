RSS
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 18:24

  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
Цікава математика.
Якщо адрік-тритопори в 20 років не мав дітей, а в 40 має трьох, то якщо я одного заберу на органи, то хай помалкує, він і так приріс двома, все у нього добре. Все так?
Согласен, что математика так себе.
Но результат налицо.
И на ТОТ люди продолжают жить.
Конечно, не сладко, но их и не уничтожили. И в Сибирь не сослали. И желающие дети приезжают каким-то образом в Украину учиться.

так й під німцями люди жили ЛАД... не знищували...

а багато зараз з тих, хто живу на ТОТ, вільно спілкується мовою? ходить до ПЦУ? нема таких - а куди поділися, а ЛАД?

а про дітей постидалися б писати... почитайте історії як їдуть - там цілі операції. якщо на кордоні сказати, що їдуть в Україну вчитися - подорож закінчується...
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:) 8)
Зображення

Зображення
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 11 лис, 2025 18:35, всього редагувалось 4 разів.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 18:26

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:щоб вистояти, щоб нас не знищили

Ось ти постійно плетеш за якесь знищення.
В 1900 році населення території сучасної України становило приблизно 30 млн.
В 1990 - 52 мільйони.
В 2025 - знову 30 мільйонів.
Знищили(вбили) на війні приблизно 0,1 млн.
Тобто 90 років так знищували, так знищували що населення зросло на 22 мільйони, а як перестали знищувати то за 35 років населення впало на 22 мільйони.
То про яке знищування ти постійно тилдичиш?
Шкодла поверххапайок....
А ще більше шкода тих хто навіть те що колись прочитав - не памятає...
Тому ще раз в млн осіб
рік___________1930_____1959_______1989___1989до 1930____2001_____баланс
всього________41,7_____41,8_______51,4____+25%__________48,4______-3 млн
українці_______31,3_____32,1_______37,4____+20%__________37,5______+0,1млн
росіяни________3,3______7,0________11,4___+250%___________8,3______-3,1млн

Тобі потрібні додаткові пояснення чи й до самого дійде що росіяни які приперлись між 1959 і 1989 - виїзжаючи на свою батьківщину зменшили загальну кількість населення?
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 18:34

  Hotab написав:ЛАД

Но результат налицо.
И на ТОТ люди продолжают жить.
Конечно, не сладко, но их и не уничтожили.


розказує «живут там і процвєтают»

ну совсем уж без берегов п... кхм... брэхать не нужно ;)
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 18:41

  trololo написав:
  _hunter написав:Естественно . Но я говорил про финишный.


нема там ніякого фінішного окремого прискорювача

Я вполне допускаю, что там такая же директоркыня, как и местная докторкыня не пойми каких наук, но она заявляет о толкаче и ускорителе:
Она запускается с помощью твердого ракетного топлива, а затем летит с помощью турбореактивного двигателя нашего собственного производства, а также твердотопливного ускорителя, который также является нашей собственной разработкой", – рассказала о новой ракете "Фламинго" технический директор компании-производителя Fire Point Ирина Терех
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 18:43

  trololo написав:
  ЛАД написав: Но $55.000 для фп-1 фп-2 как-то многовато.


чому? нормальна ціна співмірна із шахедом.

а у фламінго саме складне це двигун. а поскільки беруть готовий з літака, то і вимоги до інженерно технічної бази знижені. маючи непоганий досвід з дронами - це достатньо хорошая база для розробки труби з реактивним двигуном.

робити з нуля типу калібр - це да, дуже складно без бази. а балістику ще складніше

не може шахед російської зборки стільки же коштувати, не могли іранці 4 ціни накручувати.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 18:57

  trololo написав:
  ЛАД написав: Но $55.000 для фп-1 фп-2 как-то многовато.


чому? нормальна ціна співмірна із шахедом.

а у фламінго саме складне це двигун. а поскільки беруть готовий з літака, то і вимоги до інженерно технічної бази знижені. маючи непоганий досвід з дронами - це достатньо хорошая база для розробки труби з реактивним двигуном.

робити з нуля типу калібр - це да, дуже складно без бази. а балістику ще складніше
ПризнаЮ, возможно, вы правы.
Посмотрим.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 19:06

  trololo написав:
  ЛАД написав:И на ТОТ люди продолжают жить.
Конечно, не сладко, но их и не уничтожили..


в маріуполі одному до 100 тисяч цивільних вже не зможуть пожить,
легенький етноцид тих, хто вижив, уже не рахується? промиті сотні тисяч дітей, які через 8 років підуть убивати наших дітей? заборона рідної мови та історії? спалення книжок?

скільки людей втратити майно та рідних від обстрілів?
Рахується, ще й як рахується.
Так же, как и немцам после войны.
Но мариупольцы погибли во время захвата Мариуполя, а не после.
Всё остальное справедливо, но речь шла именно об уничтожении людей в оккупации.
А насчёт книжок... Так мы тоже "очищаем библиотеки". И не только от ПСС Ленина.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 19:14

  Shaman написав:
  ЛАД написав:.............
Как видим, государство к строительству Лавры отношения никогда не имело и денег на это не тратило.

питання не держави, а те, що її збудувала УГКЦ. так може повернемо за логікою Банделога? бо як проти передачі католикам - то ви виокремили. а як РПЦ захапала цей монастир в 19 сторіччі після поділу Речі Посполитої - пропустили 8)

Вот врать-то не надо.
Действительно, УГКЦ сделали много.
Но строили многие. И до, и после.
Но в любом случае государство к этому отношения не имело. А речь была именно об этом. И какой церкви когда Лавра принадлежала вопрос поднимать не стоит. Это примерно то же, что начинать обсуждать кому когда принадлежал какой-то кусок земли, в частности, тот же Почаев.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 11 лис, 2025 19:21, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 19:19

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:.............
Как видим, государство к строительству Лавры отношения никогда не имело и денег на это не тратило.

питання не держави, а те, що її збудувала УГКЦ. так може повернемо за логікою Банделога? бо як проти передачі католикам - то ви виокремили. а як РПЦ захапала цей монастир в 19 сторіччі після поділу Речі Посполитої - пропустили 8)

Вот врать-то не надо.
Действительно, УГКЦ сделали много.
Но строили многие. И до, и после.
Но в любом случае государство к этому отношения не имело. А речь была именно об этом.

Церковь и государство почти всегда максимально интегрированы друг в друга. Даже сейчас когда церковь что то строит, фактическо это деньги граждан, плюс безналоговые доходы, что фактически являються субсидиями.
