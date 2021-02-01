Президент України Володимир Зеленський пропонує провести податкову амністію зі ставками cпеціального збору від 2,5% до 9%.
Дивися повний текст Ставки від 2,5 до 9%. Гетманцев оприлюднив алгоритм одноразового декларування.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 бер, 2021 12:33
Ставки від 2,5 до 9%. Гетманцев оприлюднив алгоритм...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ставки від 2,5 до 9%. Гетманцев оприлюднив алгоритм одноразового декларування.
Додано: Пон 01 бер, 2021 12:34
Отличный месседж от власти - не платите налоги, рано или поздно задекларируете по акции, а те кто платил - ло ш ки )
|