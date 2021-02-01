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Ставки від 2,5 до 9%. Гетманцев
оприлюднив алгоритм...

Ставки від 2,5 до 9%. Гетманцев оприлюднив алгоритм...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 12:33

Ставки від 2,5 до 9%. Гетманцев оприлюднив алгоритм...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський пропонує провести податкову амністію зі ставками cпеціального збору від 2,5% до 9%.

Дивися повний текст Ставки від 2,5 до 9%. Гетманцев оприлюднив алгоритм одноразового декларування.
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Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 12:34

Отличный месседж от власти - не платите налоги, рано или поздно задекларируете по акции, а те кто платил - ло ш ки )
alex_dvornichenko
 
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