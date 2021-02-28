Після візиту із смарфоном у магазин побутової хімії EVA , через ~1,5 години пролунав дзвінок від EVA чи задоволений я покупкою.
Данний номер телефону НЕ був зареєстрованний у EVA. Жодних карт клієнта , карт на знижку чи інших карт від данного магазину я не маю. Так само цей номер не реєструвався в жодних акціях та на жодних сайтах . Та був отриманий приблизно 1 ріку тому.
Сам телефон був просто в мережі Vodafon Україна, на смартфоні геолокація була ВИМКНЕНА телефон обслуговується на контракті та зареєстрований на юридичну особу ( корпоративний номер) .
Було увімкнено : власне мобілна мережа Vodafon та Wi-Fi ( не був приєднаний до жодних точок доступу ) . Поряд знаходяться інші точки продажу
тобто я роблю висновок що Vodafon передає данні про пересування своїх абонентів третім особам, без згоди самих абонентів.
Відповідно рекомендую вам при важливих справах залишати мобільний телефон удома.