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Vodafon передає данні про
пересування своїх абонентів третім

Vodafon передає данні про пересування своїх абонентів третім
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Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 16:13

Vodafon передає данні про пересування своїх абонентів третім

Після візиту із смарфоном у магазин побутової хімії EVA , через ~1,5 години пролунав дзвінок від EVA чи задоволений я покупкою.
Данний номер телефону НЕ був зареєстрованний у EVA. Жодних карт клієнта , карт на знижку чи інших карт від данного магазину я не маю. Так само цей номер не реєструвався в жодних акціях та на жодних сайтах . Та був отриманий приблизно 1 ріку тому.
Сам телефон був просто в мережі Vodafon Україна, на смартфоні геолокація була ВИМКНЕНА телефон обслуговується на контракті та зареєстрований на юридичну особу ( корпоративний номер) .

Було увімкнено : власне мобілна мережа Vodafon та Wi-Fi ( не був приєднаний до жодних точок доступу ) . Поряд знаходяться інші точки продажу

тобто я роблю висновок що Vodafon передає данні про пересування своїх абонентів третім особам, без згоди самих абонентів.

Відповідно рекомендую вам при важливих справах залишати мобільний телефон удома.
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Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 16:23

Может это и не телефон, камера в магазине распознала ваше лицо, идентифицировала вас по соцсетям, а где-то в соцсетях или электронной почте у вас был указан ваш телефон или вы его упоминали в разговорах, например общаясь в мессенджерах.
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