Напад росії і білорусі на Україну
П'ят 24 жов, 2025 23:24

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

Ну да - послужил до "увольнения"


Він послужив достатньо і точно більше тебе

так с этим я и не спорю — перечитай предыдущее сообщение - что "народ" волнует ;)

Щоб народу менше «волновацца» за екс, треба трохи побути в їх шкірі. Як рукою зніме. :lol:
П'ят 24 жов, 2025 23:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я не писал, что у нас сегодня 22 млн.
Я принял допущение будивельника, что у нас сегодня 32 млн. И спросил, что будет, если население по каким-то причинам (уедет в Европу, улетит на Марс) уменьшится ещё на 10 млн до 22 млн, ВВП останется таким же?
От засранець....
Твоя цитата наступна
что будет, если население уменьшится ещё на 10 млн до 22 млн,И ВВП останется таким же?
Якби різниця в одну букву - а суть різко змінилась.
Тому
Якщо чітко відповідати на питання-то відповідь вірна на 100%
Якщо 22 млн виготовлять ВВП на душу населення стільки ж скільки до того виробляло 32 млн - ТО ЦЕ ПОКРАЩИТЬ ЖИТТЯ цих 22 млн.
З цим будеш сперичатись?

Тепер відповідь до твого модернізованого питання(без І )
Населення ВЖЕ зменшилось по 10 - ДВА рази (перший з 1991 по 2014 , другий з 2014 по 2025).. і що ?
Ти бачиш якісь різкі погіршення крім агресивних дій педераційників і повязаних з цим негараздів?
П'ят 24 жов, 2025 23:31

  Hotab написав:Ти не відчуваєш свою гниль?


русня ніколи не здатна побачити свою гниль зі сторони.
Суб 25 жов, 2025 00:57

  Shaman написав:........
я розумію, що давно на пенсії, бо інакше побачив би, що дрібних та й не дуже дрібних заводів існує чимало.
Примеры?
Что они выпускают? Жгуты для Фолькса?

там казали про трактори - так виробляла їх Україна донедавна - але чомусь селяни воліли купувати джондіри та ньюхоланди...
Всегда есть 2 выхода.
Закрыть завод или постараться вывести ХТЗ на уровень Джон Дира.
Думаю, 2-й вариант обошёлся бы дешевле, чем покупать тракторы за валюту. И теперь уже,
похоже, навсегда.
Так же и со всем остальным.
А в результате у нас постоянно отрицательный внешторгбаланс.
И сколько так может тянуться? Мы же не США с их долларом.
Суб 25 жов, 2025 02:07

  trololo написав:
  Hotab написав:Ти не відчуваєш свою гниль?


русня ніколи не здатна побачити свою гниль зі сторони.

Де русня?
Де шмідари с куркопашпартами???
У Раді, Кабміні чи у ТЦК нові е-Гелікі 26модельного року вибира?
ПиСи.Пану юристу тов.Сопін(колега,колишній) цією ніччю не сниться?
Суб 25 жов, 2025 06:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни атакували Київ балістикою: є постраждалі, пошкоджено дитячий садок
Глава КМВА писав про пошкодження у житловій зоні в Дніпровському районі та постраждалих: "Попередньо, внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку".

Згодом він повідомив, що у цьому ж районі через атаку постраждав дитячий садочок.

На момент публікації відомо про вісьмох постраждалих киян, з них трьох ушпиталили до медзакладів, зазначав Кличко.
