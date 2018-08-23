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Finance.ua: Оживить мертвого:
как будет работать...

Finance.ua: Оживить мертвого: как будет работать...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 12:15

Finance.ua: Оживить мертвого: как будет работать...

Пропонуємо до обговорення:
Кто и что может получить по условиям программы «Доступная ипотека 7%»
Рынок ипотечного кредитования в Украине находится в стагнации вот уже 13 лет – от глобального финансового кризиса, который охватил мир в 2008-м.

Так, по данным НБУ, в последние годы наблюдается некоторое оживление на рынке. Однако этого недостаточно – пациент скорее мертв.

Правительство решило его воскресить, а Национальный банк поставил себе амбициозную цель – к 2024 году увеличить долю ипотеки в ВВП с нынешних 0,7% до 2%.

Дивися повний текст Оживить мертвого: как будет работать программа ипотеки под 7%
D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 12:15

С ипотекой под 7% максимальная переплата за 20 лет составит 140%

ага, конечно

впрочем, кто помоложе, к счастью, с молодежным фондом такое проходили - не в валюте и при росте цены (в 2007 как раз начиналось) кое-чего и в выигрыше остались
cohan
 
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