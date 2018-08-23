Finance.ua: Оживить мертвого: как будет работать...

Кто и что может получить по условиям программы «Доступная ипотека 7%»
Рынок ипотечного кредитования в Украине находится в стагнации вот уже 13 лет – от глобального финансового кризиса, который охватил мир в 2008-м.
Так, по данным НБУ, в последние годы наблюдается некоторое оживление на рынке. Однако этого недостаточно – пациент скорее мертв.
Правительство решило его воскресить, а Национальный банк поставил себе амбициозную цель – к 2024 году увеличить долю ипотеки в ВВП с нынешних 0,7% до 2%.
Дивися повний текст Оживить мертвого: как будет работать программа ипотеки под 7%