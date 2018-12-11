Finance.ua: Оживить мертвого: как будет работать...

Додано: Пон 15 бер, 2021 18:37

Особо надеяться на программу не имеет смысла. Большинство граждан Украины не пройдут по платежеспособности. Условно, если в квартира в новостройке в г. Ровно стоит 31 500 $ (1-комнатная на 51 м.кв.), то расклад следующий:

минимальный аванс 15% - 4 725$

страховка - условно 1-1,5% от суммы кредита ~270$

экспертная оценка (в зависимости от банка) - до 3500 грн.

нотариус - до 15 000 грн.

комиссия банка (0,5%) ~ 134$.

Итого: чтобы оформить кредит нужно иметь ~ 6 000$.

Дальше ежемесячный платеж при условии минимального аванса (15%)по классическому погашению: тело 131,25$~3600 грн + 7% ~ 5100 грн

Итого: платеж в месяц около 8700 грн

Учитывая, что средняя зарплата в регионе в январе 2021 года по данным статистики 11 500 грн. получается, что после погашения месячного платежа остается 2800 грн. чего вообще не достаточно для проживания. А если еще учесть наличие детей, так вообще ипотека становится недоступной для большинства граждан.

Поэтому особо надеяться на стремительный рост продаж недвижимости не нужно. Покупать жилье смогут как и раньше люди с хорошими доходами, либо те кто накопил на покупку и ему немного не хватает. Но учитывая расходы в пользу третьих лиц, последний вариант также не выгоден.