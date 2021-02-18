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У НБУ прокоментували ухвалений
законопроєкт щодо...

У НБУ прокоментували ухвалений законопроєкт щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 14:58

У НБУ прокоментували ухвалений законопроєкт щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Після прийняття законопроекту №3637 (Рада схвалила його за основу в грудні 2020 го), що стосується віртуальних активів, в Україні не буде на законодавчому рівні застосовуватися поняття "криптовалюта", повідомила прес-служба НБУ.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 14:59

З такою дешевою ел. енергією від наших АЕС, можна і треба майнити на повну, а не зупиняти ядерні реактори.
Rainbow
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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