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Подача налоговой
декларации 2021

Подача налоговой декларации 2021
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 14:00

Подача налоговой декларации 2021

Добрый день.
Хочу подать декларацию, но как выяснилось, налоговая принимает только в рабочие дни и только до 17.00 и только в порядке живой очереди.
какие варианты есть еще подачи?
Рекомендационным письмом?
Расскажите кто как подавал декларацию?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
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Олежан
 
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