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Навіщо в Україні потрібна
«нульова» декларація - думка...

Навіщо в Україні потрібна «нульова» декларація - думка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 14:05

Навіщо в Україні потрібна «нульова» декларація - думка...

Пропонуємо до обговорення:
Приблизно 3,4 млн українців в працездатному віці офіційно ніде не працюють і не показують свої доходи.

Дивися повний текст Навіщо в Україні потрібна «нульова» декларація - думка експертів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 14:16

Один раз оно уже всех и сразу. Второй раз у оно ничего не получится. Народ не любит когда их с разных сторон, да без смазки.
p_a_l
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