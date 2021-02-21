Приблизно 3,4 млн українців в працездатному віці офіційно ніде не працюють і не показують свої доходи.
Дивися повний текст Навіщо в Україні потрібна «нульова» декларація - думка експертів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 бер, 2021 14:05
Навіщо в Україні потрібна «нульова» декларація - думка...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Навіщо в Україні потрібна «нульова» декларація - думка експертів.
Додано: Сер 03 бер, 2021 14:16
Один раз оно уже всех и сразу. Второй раз у оно ничего не получится. Народ не любит когда их с разных сторон, да без смазки.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|