Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в лютому 2021 року в національній валюті становили 34,7% річних.
Дивися повний текст Банки зберегли процентні ставки за кредитами для населення.
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Додано: П'ят 12 бер, 2021 15:04
Банки зберегли процентні ставки за кредитами для населення
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Дивися повний текст Банки зберегли процентні ставки за кредитами для населення.
Додано: П'ят 12 бер, 2021 15:04
Интересно, почему в исламских государствах ростовщический процент отсутствует как таковой, а если и есть то в допустимых разумных пределах, а Украина имеет до 365% годовых?
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