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Банки зберегли процентні ставки
за кредитами для населення

Банки зберегли процентні ставки за кредитами для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 15:04

Банки зберегли процентні ставки за кредитами для населення

Пропонуємо до обговорення:
Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в лютому 2021 року в національній валюті становили 34,7% річних.

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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 15:04

Интересно, почему в исламских государствах ростовщический процент отсутствует как таковой, а если и есть то в допустимых разумных пределах, а Украина имеет до 365% годовых?
jyldyrym1
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