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Водіям дозволять пред’являти
нотаріально засвідчені...

Водіям дозволять пред’являти нотаріально засвідчені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 17:31

Водіям дозволять пред’являти нотаріально засвідчені...

Пропонуємо до обговорення:
Водіям дозволили на вимогу поліцейського пред'являти не оригінал технічного паспорта, а його нотаріально завірену копію.

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