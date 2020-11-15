Водіям дозволили на вимогу поліцейського пред'являти не оригінал технічного паспорта, а його нотаріально завірену копію.
Дивися повний текст Водіям дозволять пред’являти нотаріально засвідчені копії техпаспорта.
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Додано: Вів 16 бер, 2021 17:31
Водіям дозволять пред’являти нотаріально засвідчені...
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Дивися повний текст Водіям дозволять пред’являти нотаріально засвідчені копії техпаспорта.
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