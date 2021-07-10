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Чи вигідно зараз українцям
вкладати в нерухомість

Чи вигідно зараз українцям вкладати в нерухомість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 22:13

Чи вигідно зараз українцям вкладати в нерухомість

Пропонуємо до обговорення:
Інфляція в Україні вже досягла 7,5%.

Дивися повний текст Чи вигідно зараз українцям вкладати в нерухомість.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 22:16

Будет тока Дорожать..
В валюте лучше покажите динамику цен и окупаемость аренды.
Ах да, возможны локдауны и красные зоны. А с текущим уровнем вакцинации и скандалами с вакцина эта вакханалия продлится ещё пару лет.
Удачи с человейниками!
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 10:38

Какие специалисты, такие и советы.
vladimir_kustkov
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Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 12:32

Налетай,покупай,торопись;))))
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 16:23

Якась понура реклама від ікс-пердів, не дуже віриться
espanol
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Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 18:06

Re: Чи вигідно зараз українцям вкладати в нерухомість

Выгодно, не в Украине.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 21:29

Кількість введеного в експлуатацію житла щороку збільшується, кількість населення України зменшується. З якого це бодуна буде дорожчати?
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:16

Так себе вложения, новостройки Одессы - https://nerukhomi.ua/novostrojki-odessa/ еще можно было рассматривать, цены в начале года были довольно интересные, а сейчас надежнее в странах Европы что-то найти
Помещик
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 05:11

«А через 5−7 років буде ще дорожче коштувати, що б не сталося», — говорить Несміянов."

"при купівлі квадратний метр тут коштував 635 доларів"

-- если мне не изменяет память кв.м в Киеве больше $2500 стоил 10 лет назад. Это когда я последний раз интересовался. Кто-то говорит ерунду как Троцкий. В 4 раза всё получается обвалилось.
Dear_Sir
 
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