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Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 12 лип, 2021 15:33
есть сайты и приложения. типа таблетки. пожно посмотреть. в какой аптеке лекарство дешевле. и при бронировании скида.
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Al123445
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Додано: Вів 14 вер, 2021 13:54
Уже второй раз замечаю, что при сравнении цены в боте АНЦ (Шара), приложении Таблетки и сайт 911, выигрывает последний, а самый дорогой - бот Шары.
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wilomik
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