Для того, щоб не мати жодних проблем з отриманням страхового відшкодування, учасники руху повинні дотримуватись простих правил.
Дивися повний текст Алгоритм дій при ДТП для отримання виплати з ОСЦПВ (інфографіка).
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Додано: Нед 28 бер, 2021 18:36
Алгоритм дій при ДТП для отримання виплати з ОСЦПВ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Алгоритм дій при ДТП для отримання виплати з ОСЦПВ (інфографіка).
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