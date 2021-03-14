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Алгоритм дій при ДТП для
отримання виплати з ОСЦПВ...

Алгоритм дій при ДТП для отримання виплати з ОСЦПВ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 18:36

Алгоритм дій при ДТП для отримання виплати з ОСЦПВ...

Пропонуємо до обговорення:
Для того, щоб не мати жодних проблем з отриманням страхового відшкодування, учасники руху повинні дотримуватись простих правил.

Дивися повний текст Алгоритм дій при ДТП для отримання виплати з ОСЦПВ (інфографіка).
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