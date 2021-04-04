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Степанов назвав умови виробництва
COVID-вакцини в Україні

Степанов назвав умови виробництва COVID-вакцини в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:15

Степанов назвав умови виробництва COVID-вакцини в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що Україна має розробити і виробляти власну вакцину проти коронавірусу, бо це питання національної безпеки.

Дивися повний текст Степанов назвав умови виробництва COVID-вакцини в Україні.
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Перед тем как производить, вакцину нужно разработать изучить.
А с этим беда у отечественных производителей.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:51

  blueiceua написав:Перед тем как производить, вакцину нужно разработать изучить.
А с этим беда у отечественных производителей.

Зачем изучать "разработать"? -- или особо острый приступ косноязычия напал?..
Исходный код "пфайзера" опубликовали:
https://habr.com/ru/post/535626/
-- производи-нехочу. Продавать, правда, не получится. Ну так это и не нужно сейчас...
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