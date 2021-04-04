Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що Україна має розробити і виробляти власну вакцину проти коронавірусу, бо це питання національної безпеки.
Дивися повний текст Степанов назвав умови виробництва COVID-вакцини в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 кві, 2021 12:15
Степанов назвав умови виробництва COVID-вакцини в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Степанов назвав умови виробництва COVID-вакцини в Україні.
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:27
Перед тем как производить, вакцину нужно разработать изучить.
А с этим беда у отечественных производителей.
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:51
Зачем изучать "разработать"? -- или особо острый приступ косноязычия напал?..
Исходный код "пфайзера" опубликовали:
-- производи-нехочу. Продавать, правда, не получится. Ну так это и не нужно сейчас...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|