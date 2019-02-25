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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Вів 06 кві, 2021 01:54
Подорож до Македонії
Нещодавно я побачив, що Windrose має прямі рейси з Києва до Скоп'є, Македонія. Хтось відвідував цю країну? Це виглядає дуже красиво з багатьма церквами, археологічними пам'ятками та цікавими винними заводами. Я планую поїхати до Охридського озера, тому що пляжі приємні, а вода чиста.
Додано: Суб 01 тра, 2021 16:05
ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ | Бюджетні Балкани. Охрид | КАМОН | (ENG RU SUB)
Додано: П'ят 05 лис, 2021 11:11
carver91
хтось знає чи можна там зробити вакцину туристу? Я знаю, що багато росіян їдуть туди за pfizer.
Додано: Суб 19 лют, 2022 21:19
Стараюсь эту страну побырику проскочить транзитом, когда в Албанию еду. Уже 6 раз туда - назад проезжал.Ночевал раз в Гостиваре. Чисто визуально не хочеться там задерживаться. В Охриде ноги помочил, погнал дальше.
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