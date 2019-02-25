RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Туризм - подорожі
Україною та світом
/
Подорож до Македонії

Подорож до Македонії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 02:54

Подорож до Македонії

Нещодавно я побачив, що Windrose має прямі рейси з Києва до Скоп'є, Македонія. Хтось відвідував цю країну? Це виглядає дуже красиво з багатьма церквами, археологічними пам'ятками та цікавими винними заводами. Я планую поїхати до Охридського озера, тому що пляжі приємні, а вода чиста.
carver91
 
Повідомлень: 3
З нами з: 06.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 12:11

carver91

хтось знає чи можна там зробити вакцину туристу? Я знаю, що багато росіян їдуть туди за pfizer.
carver91
 
Повідомлень: 3
З нами з: 06.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 16:14

carver91 ой прекрасная страна был там пару раз
Finnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 04.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:41

carver91 так Украина ближе
irishasanina312
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 29.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 22:19

Стараюсь эту страну побырику проскочить транзитом, когда в Албанию еду. Уже 6 раз туда - назад проезжал.Ночевал раз в Гостиваре. Чисто визуально не хочеться там задерживаться. В Охриде ноги помочил, погнал дальше.
Bolt
 
Повідомлень: 2272
З нами з: 09.11.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 23:39

Re: Подорож до Македонії

Якраз планую відпочинок там) Можливо у Вас з'явилася нова інформація з приводу відпочинку в цій країні?
10072022dmy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 18.08.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 07:03

  10072022dmy написав:Якраз планую відпочинок там) Можливо у Вас з'явилася нова інформація з приводу відпочинку в цій країні?

Того року проїжджав, як завжди транзитом.З приємного, самий дешевий бензин з сусідніх країн 1,2€/л. Обов' язково побув би декілька днів на Охріді, але не знаю, яка т-ра води буде в таку піздню пору року.
Bolt
 
Повідомлень: 2272
З нами з: 09.11.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зимова подорож в українську старовину
Пчёлка » Сер 07 гру, 2016 16:14
6 41160
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лют, 2019 14:28
Istesha

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.