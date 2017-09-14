trololo Посмотрел вашу ссылку https://forbes.ua/news/virobnik-raketi-flamingo-vidkrivae-v-danii-zavod-z-vigotovlennya-tverdogo-raketnogo-paliva-03092025-32374. Спасибо. Но "отримала данський реєстраційний номер CVR. Компанія також запустила вебсайт, де анонсує масштабний проєкт зі створення сучасного виробництва в місті Военс" это далеко не то же самое, что запустить производство "твердого ракетного палива". Но до 1 грудня времени осталось немного, посмотрим. Хотя у меня не исчезли сомнения в том, что компания, которая "щодня виготовляє близько 100 дронів, кожен із яких коштує $55" (т.е. самые простейшие дроны) спроможна разработать и производить ракеты с заявленными характеристиками ценой от 500 тыс. до 1 млн евро. Не буду анализировать все противоречия в сообщениях о Фламинго, будем считать, что это грехи журналистов.
ЛАД написав:trololo Не хочу пока что обсуждать Фламинго вообще. По идее, по тем заявлениям, что делались, их уже должно быть десятки, а, скорее, даже сотни. Но пока на практике этого не заметно.
Помітно Вам чи не помітно - це Ваші проблеми. З якого переляку та з якою метою Ви берете на себе сміливість робити такі безапеляційні заяви щодо применшення нашого військового потенціалу? У Вас немає точних даних по кількості, асортименту та номенклатурі того, що у нас виробляється, а також немає даних про те, куди і скільки цього добра витрачається. Тож стуліть пельку й не розсусолюйте, поки Вас не притягнули до відповідальності за такі ̶в̶и̶с̶є̶р̶и̶ вислови. До речі, на кацапії вже б притягнули, але ж є нюанс - Ви їхню армію навпаки возвялічієте.
ЛАД написав:trololo Не хочу пока что обсуждать Фламинго вообще. По идее, по тем заявлениям, что делались, их уже должно быть десятки, а, скорее, даже сотни. Но пока на практике этого не заметно.
Помітно Вам чи не помітно - це Ваші проблеми. З якого переляку та з якою метою Ви берете на себе сміливість робити такі безапеляційні заяви щодо применшення нашого військового потенціалу? У Вас немає точних даних по кількості, асортименту та номенклатурі того, що у нас виробляється, а також немає даних про те, куди і скільки цього добра витрачається. Тож стуліть пельку й не розсусолюйте, поки Вас не притягнули до відповідальності за такі ̶в̶и̶с̶є̶р̶и̶ вислови. До речі, на кацапії вже б притягнули, але ж є нюанс - Ви їхню армію навпаки возвялічієте.
omg
O sancta simplicitas (з лат. «о, свята простота!») — вираз, що приписують Яну Гусу. Засуджений католицьким церковним собором до спалення за єретицтво, він нібито промовив ці слова на вогнищі, коли побачив, що якась бабуся (за іншою версією — селянка) з простою релігійною старанністю вкинула у вогонь принесений нею хмиз
ЛАД написав:Хотя у меня не исчезли сомнения в том, что компания, которая "щодня виготовляє близько 100 дронів, кожен із яких коштує $55" (т.е. самые простейшие дроны) спроможна разработать и производить ракеты с заявленными характеристиками ценой от 500 тыс. до 1 млн евро.
Чому ви так не сумніваєтесь у кацапській промисловості? Жодних постів від вас про те, як погано на рф хоч у чомусь. Все лайно лише про Україну.
Під час нічного удару 9 листопада окупанти атакували об'єкт групи компаній Clear Energy – першу з великих станцій в Україні, що працюють на біомасі. Про це повідомив співзасновник бізнесу Андрій Гріненко.
"Сьогодні вночі три дрони атакували одну з наших українських ТЕЦ – ту, яку ми з командою Clear Energy збудували у 2016 році. Вона стала еталоном для галузі – першою великою станцією на біомасі, що довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів", – написав він.