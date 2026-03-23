Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: П'ят 08 лис, 2024 11:35
Re: Продвижение сайта
Настроить гугл єдс проще простого!
Додано: Пон 10 бер, 2025 19:08
Сейчас Google больше интересует поведенческий фактор, то как человек ведет себя на сайте и второе - сколько денег он потратил на Google Ads
Додано: Пон 23 бер, 2026 19:17
погоджуся зі skarby792, реклама "в лоб" зараз працює все гірше і дорожче. Можна влити тисячі доларів у Google Ads, але якщо на сайті хаос або ви не розумієте, чим відрізняєтесь від конкурента в сусідній вкладці - це гроші на вітер.
Ми в Seven Mountains зараз часто бачимо таку проблему: люди наповнили сайт товаром і чекають на чергу з клієнтів. Але посилання і таргет - це лише інструменти. До того, як купувати посилання, ми завжди радимо зробити хоча б базову маркетингову стратегію.
Важливо:
- Аналіз ніші: Хто ваш клієнт і чому він має купити саме у вас, а не на Prom чи Rozetka?
- Комплексний підхід: Посилання мають працювати разом із контентом. Якщо Гугл бачить, що на сайт переходять, але одразу закривають (бо незручно або незрозуміло), він ваш сайт у топ не пустить, скільки б посилань ви не купили.
- Ефективність: Краще витратити трохи часу на аналітику і бренд-стратегію на старті, ніж потім переробляти все через пів року.
Автор, подивіться в сторону комплексного маркетингу. Посилання - це круто для SEO, але клієнтів приносить саме стратегія і розуміння ринку.
