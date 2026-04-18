Хомякоид написав:До речі я помітив що Франція впроваджує доволі прогресивні речі. Наприклад іноземний легіон.
В сенсі впроваджує. Французькому іноземному легіону мабуть років 100. Але там не все так просто, це не гурток за інтересами. там надзвичайно жорсткі умови і якщо туди вже пішов, то кілька років шляху назад немає.
Если я не ошибаюсь, то в Иностранном Легионе Франции когда-то служили отбросы общества со всего мира. Да, за то, чтобы стать гражданином Франции и чтобы укрыться от правосудия своих стран. Их отправляли фактически на убой в самые опасные места. Цена жизни легионера была равна нулю. В официальной статистике Легиона количество потерь было равно нулю. Никто не считал эти потери.
Колись всяке було. Зараз це елітний підрозділ з жорстким фізичними і психологічним відбором. Україні це не завадило би взяти як зразок.
А то у нас хочуть стимулювати іміграцію. Але думаю як завжди заїде за хабарі люмпен і кримінал з Азії та Африки
Все ви вірно написали. Звісно, що пан rjkz помиляється: у Французькому іноземному легіоні - за законом - не менше 40% - ГРОМАДЯНИ Франції. На другому місті за кількістю - громадяни Великої Британії. Всі офіцери - громадяни Франції. Цікаво, що зараз командувач - генерал - звісно, громадянин Франції - за походженням - українець. Рідко в якій точці Земної кулі підрозділи, створені ще за Указом короля, не приймали участь у військових операціях. Кирило Ющенко (фр. Cyrille Youchtchenko; нар. 23 листопада 1967) — французький бригадний генерал, командувач Французького іноземного легіону з липня 2023 року. В 22 роки вступив в дуже престижне французьке військове училище. Подивитися на генерала можна тут: https://foreignlegion.info/2024/11/28/3 ... chtchenko/
"штирліц стояв над картою, його рвало на родину" (С)
пора і мені відвідати батьківщину, подивитись на КРЖН, на роботу зайти, де вже мабуть і не памятають, як я виглядає вживу ) майже 3 роки чекав, поки на облік поставили. потім трохи спілкування телефоном з різними державними органами, що залишило гарний присмак, бо все що потрібно було мені зробити, зробили заочно і досить швидко. залишився маленький штрих з консульським обліком, і можна їхати )
і взагалі, держава в телефоні для таких випадків - це дуже круто насправді.